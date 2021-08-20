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Меркель попросила Путіна вплинути на талібів, щоб допомогти з евакуацією

П'ятниця, 20 серпня 2021, 19:41

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попросила президента Росії Владіміра Путіна застосувати свій вплив у переговорах з "Талібаном", щоб допомогти Німеччині евакуювати з Кабула афганських працівників.

Про це Меркель сказала у Москві на спільній пресконференції з президентом РФ, повідомляє "Європейська правда".

Меркель сказала, що її розчарувало взяття контролю в Афганістані "Талібаном", але назвала цю ситуацію реальністю.

"Я проінформувала, що з німецької точки зору зараз пріоритетом є допомогти людям, які протягом 20 років працювали з Німеччиною, з НАТО, щоб дати афганським громадянам безпечний притулок в Німеччині", - сказала канцлерка.

За її словами, вона прагне, щоб у найближчі дні якомога більше цих людей були вивезені до Німеччини.

"Я попросила російського президента, щоб Росія у переговорах з талібами вказала на те, що співпраця з гуманітарних питань з "Талібаном", з організаціями ООН в Афганістані була б кращою, якби ці люди могли покинути країну", - заявила Ангела Меркель.

Як повідомлялося, громадянин Німеччини отримав вогнепальне поранення на шляху до аеропорту Кабула для евакуації.

Також з’явилась інформація про вбивство родича журналіста Deutshce Welle на заході Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельПутінАфганістан
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