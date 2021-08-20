Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель попросила Путина повлиять на талибов, чтобы помочь с эвакуацией

Пятница, 20 августа 2021, 19:41

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина применить свое влияние в переговорах с "Талибаном", чтобы помочь Германии эвакуировать из Кабула афганских работников.

Об этом Меркель сказала в Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ, сообщает "Европейская правда".

Меркель сказала, что ее разочаровало взятия контроля в Афганистане "Талибаном", но назвала эту ситуацию реальностью.

"Я проинформировала, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетом является помочь людям, которые в течение 20 лет работали с Германией, с НАТО, чтобы дать афганским гражданам безопасное убежище в Германии", - сказала канцлер.

По ее словам, она хочет, чтобы в ближайшие дни как можно больше этих людей были вывезены в Германию.

"Я попросила российского президента, чтобы Россия в переговорах с талибами указала на то, что сотрудничество по гуманитарным вопросам с "Талибаном", с организациями ООН в Афганистане было бы лучше, если бы эти люди могли покинуть страну", - заявила Ангела Меркель.

Как сообщалось, гражданин Германии получил огнестрельное ранение на пути в аэропорт Кабула для эвакуации.

Также появилась информация об убийстве родственника журналиста Deutshce Welle на западе Афганистана.

Темы: МеркельПутинАфганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: