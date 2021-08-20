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США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ

П'ятниця, 20 серпня 2021, 20:40

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) приєдналося до Великої Британії у введенні додаткових санкцій проти Росії у відповідь на отруєння лідера російської опозиції Алексєя Навального рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення, оприлюднене міністерством фінансів США.

OFAC визначив 9 росіян і дві російські організації, причетні до отруєння Навального чи російській програми хімічної зброї.

"Сьогодні, в річницю отруєння Алексєя Навального агентами російського уряду, ми разом з нашим союзником, Сполученим Королівством, знову засуджуємо використання Кремлем хімічної зброї проти одного з чільних лідерів російської опозиції", - йдеться заяві директора OFAC Андреа Гацкі.

За оцінкою уряду США, співробітники ФСБ Росії використовували нервово-паралітичну речовину "Новічок", щоб отруїти Навального.

Повідомляється, що в російській операції проти Навального брали участь декілька осіб, які перебували як в Томську, так і в Омську, а також оперативники, які координували операцію на відстані. Восьмеро осіб, які потрапили під санкції сьогодні, брали участь в російській операції із скоєння замаху на Навального.

США стверджують, що ці люди спостерігали за Навальним перед нападом, увірвалися в його готельний номер і застосували хімічну зброю щодо його особистих речей, а також спробували стерти всі свідчення своєї операції після нападу. Дев'ята людина, Алексєй Сєдов, є начальником Служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ.

Під санкції потрапив Інститут криміналістики ФСБ Росії та інститут експериментальної воєнної медицини Росії.

Крім того, у списку: Владімір Богданов, Станіслав Макшаков, Константін Кудрявцев, Алексєй Александров, Іван Осіпов, Владімір Паняєв, Алексєй Сєдов, Артур Жиров, Кіріл Васільєв.

Санкційний список багато в чому збігається з британським, який був оприлюднений раніше в Лондоні.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїСШАНавальнийРосія
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