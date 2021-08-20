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США в годовщину отравления Навального ввели дополнительные санкции против РФ

Пятница, 20 августа 2021, 20:40

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) присоединилось к Великобритании во введении дополнительных санкций против России в ответ на отравление лидера российской оппозиции Алексееве Навального год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение, опубликованное министерством финансов США.

OFAC определил 9 россиян и две российские организации, причастные к отравлению Навального или российской программы химического оружия.

"Сегодня, в годовщину отравления Алексееве Навального агентами российского правительства, мы вместе с нашим союзником, Соединенным Королевством, вновь осуждаем использование Кремлем химического оружия против одного из главных лидеров российской оппозиции", - говорится в заявлении директора OFAC Андреа Гацко.

По оценке правительства США, сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального.

Сообщается, что в российской операции против Навального участвовали несколько человек, которые находились как в Томске, так и в Омске, а также оперативники, которые координировали операцию на расстоянии. Восемь человек, которые попали под санкции сегодня, участвовали в российской операции по совершению покушения на Навального.

США утверждают, что эти люди наблюдали за Навальным перед нападением, ворвались в его гостиничный номер и применили химическое оружие в отношении его личных вещей, а также попытались стереть все свидетельства своей операции после нападения. Девятый человек, Алексей Седов, является начальником Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ.

Под санкции попал Институт криминалистики ФСБ России и институт экспериментальной военной медицины России.

Кроме того, в списке: Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров, Иван Осипов, Владимир Паняев, Алексей Седов, Артур Жиров, Кирилл Васильев.

Санкционный список во многом совпадает с британским, который был обнародован ранее в Лондоне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСШАНавальныйРосcия
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