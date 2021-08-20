Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор

П'ятниця, 20 серпня 2021, 23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
Фото: Free-Photos

Члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів. 

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. 

Для того, щоб викрити схему правоохоронці задіяли детективів "під прикриттям". Посадовця, який на момент вчинення злочину обіймав посаду в.о. голови Комісії затримали "на гарячому". 

Ймовірно, може йтись про Євгена Гетьмана, який на початку серпня був у статусі в.о. голови Комісії. 

Вказується, що тривають слідчі дії для викриття учасників організованої злочинної групи. 

Попередньо, справу кваліфікували за статтями "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" та "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Ймовірно, може йтись про Євгена Гетьмана, який на початку серпня був у статусі в.о. голови Комісії. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: лотереїНАБУАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
лотереї
Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Хабар у $90 тисяч: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави
Справа хабаря у $90 тисяч: Комісія із азартних ігор співпрацює зі слідством
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: