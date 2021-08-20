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На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор

П'ятниця, 20 серпня 2021, 23:04
Фото: Free-Photos

Члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів. 

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. 

Для того, щоб викрити схему правоохоронці задіяли детективів "під прикриттям". Посадовця, який на момент вчинення злочину обіймав посаду в.о. голови Комісії затримали "на гарячому". 

Ймовірно, може йтись про Євгена Гетьмана, який на початку серпня був у статусі в.о. голови Комісії. 

Вказується, що тривають слідчі дії для викриття учасників організованої злочинної групи. 

Попередньо, справу кваліфікували за статтями "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" та "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Ймовірно, може йтись про Євгена Гетьмана, який на початку серпня був у статусі в.о. голови Комісії. 

Українська правда
Теми: лотереїНАБУАнтикорупційна прокуратура


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