На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм

Члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности председателя, уличили в получении взятки в 90 тысяч долларов.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Чиновника задержали непосредственно при получении средств. Такую сумму, по информации следствия, чиновник требовал за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Для того, чтобы разоблачить схему правоохранители задействовали детективов "под прикрытием". Чиновника, который на момент совершения преступления занимал должность и.о. председателя Комиссии задержали "на горячем".

Указывается, что продолжаются следственные действия для разоблачения участников организованной преступной группы.

Предварительно, дело квалифицировали по статьям "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".