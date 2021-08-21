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ЗМІ: Сайти “Талібану” позникали з Інтернету

Субота, 21 серпня 2021, 01:25

Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з Інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня.

Джерело: Reuters, The Washington Post

Деталі: Про відключення вперше повідомила The Washington Post.

Зазначається, що в "Талібану" окремі веб-сайти на пушту, дарі, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п’ять порталів виявилися недоступними.

Reuters пише, що "було не відразу зрозуміло, чи виною технічна несправність або щось ще".

Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Теми: Талібанінтернет


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