ЗМІ: Сайти “Талібану” позникали з Інтернету
Субота, 21 серпня 2021, 01:25
Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з Інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня.
Джерело: Reuters, The Washington Post
Деталі: Про відключення вперше повідомила The Washington Post.
Зазначається, що в "Талібану" окремі веб-сайти на пушту, дарі, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п’ять порталів виявилися недоступними.
Reuters пише, що "було не відразу зрозуміло, чи виною технічна несправність або щось ще".
Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.
Передісторія:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
- Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
- Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.