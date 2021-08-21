ЗМІ: Сайти “Талібану” позникали з Інтернету

Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з Інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня.

Джерело: Reuters, The Washington Post

Деталі: Про відключення вперше повідомила The Washington Post.

Зазначається, що в "Талібану" окремі веб-сайти на пушту, дарі, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п’ять порталів виявилися недоступними.

Reuters пише, що "було не відразу зрозуміло, чи виною технічна несправність або щось ще".

Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.

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