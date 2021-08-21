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СМИ: Сайты "Талибана" исчезли из Интернета

Суббота, 21 августа 2021, 01:25
СМИ: Сайты Талибана исчезли из Интернета

Официальные сайты боевиков "Талибана" исчезли из Интернета поздно вечером в пятницу 20 августа.

Источник: Reuters, The Washington Post

Детали: Об отключении впервые сообщила The Washington Post.

Отмечается, что в "Талибана" отдельные сайты на пушту, дари, арабском, урду и английском языках. В пятницу все пять порталов оказались недоступными.

Reuters пишет, что "было не сразу понятно, виной техническая неисправность или что-то еще".

Представитель CloudFlare, компании из Сан-Франциско, которая помогает веб-сайтам доставлять контент и защищаться от кибератак и которая, как отмечается, обеспечивает защиту сайтов "Талибана", не сразу ответил на запрос о комментарии.

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.
  • Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
  • Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Талибанинтернет
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