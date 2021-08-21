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Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти COVID-19

Субота, 21 серпня 2021, 06:49
Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти COVID-19

Регулятор Індії схвалив першу в світі ДНК-вакцину проти COVID-19 для екстреного використання – тридозову вакцину ZyCoV-D.

Джерело: BBС

Деталі: Крім того, ZyCov-D також є першою вакциною проти COVID-19в Індії, що вводиться без застосування голки. Щеплення роблять за допомогою одноразового безголкового ін'єктора, який використовує вузький струмінь рідини для проникнення через шкіру.

Як і інші вакцини, ДНК-вакцина після введення "вчить" імунну систему організму боротися з вірусом. BBС пише, що ДНК-вакцини мають низку недоліків – зокрема, дуже важко ввести плазміду ДНК в ядро ​​людських клітин, особливо у дорослих. Крім того, ZyCoV-D вимагає трьох доз замість двох.

Згідно з проміжним дослідженням, наведеним виробником вакцини Cadila Healthcare,ZyCoV-D запобігла симптоматичне захворювання у 66% вакцинованих. 

Cadila Healthcare заявила, що провела найбільше клінічне випробування вакцини в Індії: там взяли участь 28 тисяч добровольців в більш ніж 50 центрах. Компанія заявила, що це також перший випадок, коли вакцина COVID-19 була протестована на молодих людях в Індії - 1000 осіб, що належать до вікової групи від 12 до 18 років.

Зазначається, що попередні ДНК-вакцини добре діяли на тваринах, але не на людях. Уточнюється, що у, наприклад, США існує низка ДНК-вакцин, схвалених  для використання на тваринах.

Компанія планує виробляти до 120 млн  доз щороку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіякоронавірусвакцинація
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