Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину против COVID-19

Регулятор Индии одобрил первую в мире ДНК-вакцину против COVID-19 для экстренного использования - трехдозовую вакцину ZyCoV-D.



Источник: BBС

Детали: Кроме того, ZyCov-D также является первой вакциной против COVID-19 в Индии, которая вводится без применения иглы. Прививки делают с помощью одноразового безыгольного инъектора, который использует узкий поток жидкости для проникновения через кожу.

Как и другие вакцины, ДНК-вакцина после введения "учит" иммунную систему организма бороться с вирусом. BBС пишет, что ДНК-вакцины имеют ряд недостатков - в частности, очень трудно ввести плазмиду ДНК в ядро ​​человеческих клеток, особенно у взрослых. Кроме того, ZyCoV-D требует трех доз вместо двух.

Согласно промежуточным исследованиям, приведенным производителем вакцины Cadila Healthcare, ZyCoV-D предотвратила симптоматические заболевания у 66% вакцинированных.

Cadila Healthcare заявила, что провела наибольшее клиническое испытание вакцины в Индии: там приняли участие 28 тысяч добровольцев в более чем 50 центрах. Компания заявила, что это также первый случай, когда вакцина COVID-19 была протестирована на молодых людях в Индии - 1000 человек, принадлежащих к возрастной группе от 12 до 18 лет.

Отмечается, что предыдущие ДНК-вакцины хорошо действовали на животных, но не на людях. Уточняется, что в, например, США существует ряд ДНК-вакцин, одобренных для использования на животных.

Компания планирует производить до 120 млн доз ежегодно.