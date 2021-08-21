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Українські спортсмени перемогли п'ять збірних Росії на чемпіонаті з шашок-64

Субота, 21 серпня 2021, 07:15
Українські спортсмени перемогли п'ять збірних Росії на чемпіонаті з шашок-64

Чоловіча збірна України посіла перше місце на командному чемпіонаті світу з шашок-64 у форматі швидкої гри.

Джерело: Sport.ua

Деталі: За українську команду виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) і Денис Шкатула (Вінниця).

Зазначається, що участь у змаганні брали одразу 5 російських збірних, сформованих за принципом поділу країни на федеральні округи: Росія має таке право як провідна країна в цьому виді спорту.

Українці обійшли одразу п'ять збірних: три російські команди вони обіграли (5:1, 5:1, 4:2), ще з двома збірними зіграли внічию (3:3, 3:3). Відтак Україна здобула перше місце з 16 очками з 18.

Жіноча збірна України, за яку виступали Олена Коротка і Юлія Макаренкова, в цьому ж виді програми на ЧС-2021 (швидка гра) завоювала срібні медалі, отримавши 9 очок з 12 і поступившись росіянам.

Змагання проходили в турецькому регіоні Каппадокія. Повідомляється, що тут же  21 серпня у чоловіків і жінок відбудеться командний турнір ЧС-2021 форматі бліц-гри.

Теми: Росіяспорт
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