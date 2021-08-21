Украинские спортсмены победили пять сборных России на чемпионате по шашкам-64

Мужская сборная Украины заняла первое место на командном чемпионате мира по шашкам-64 в формате быстрой игры.

Источник: Sport.ua

Детали: За украинскую команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Отмечается, что участие в соревновании принимали сразу 5 российских сборных, сформированных по принципу разделения страны на федеральные округа: Россия имеет такое право как ведущая страна в этом виде спорта.

Украинцы обошли сразу пять сборных: три российские команды они обыграли (5: 1, 5: 1, 4: 2), еще с двумя сборными сыграли вничью (3: 3, 3: 3). Таким образом, Украина заняла первое место с 16 очками из 18.

Женская сборная Украины, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая) завоевала серебряные медали, получив 9 очков из 12 и уступив россиянам.

Соревнования проходили в турецком регионе Каппадокия. Сообщается, что здесь же 21 августа в мужчин и женщин состоится командный турнир ЧМ-2021 формате блиц-игры.