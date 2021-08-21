Україна запропонувала прийняти афганців із групи ризику – Держдеп США

Група країн, серед яких Україна, зробила щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику.

Джерело: представник Держдепу США Нед Прайс

Пряма мова: "Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Великобританія і Узбекистан допомагали або скоро будуть допомагати з транзитом американців або, в деяких випадках, інших людей через свої території в безпечне місце.

Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда також зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців з групи ризику".

Деталі: Прайс повідомив, що США з 14 серпня евакуювали близько 13 тисяч осіб з Афганістану на американських військових літаках, а з кінця минулого місяця – понад 18 тисяч осіб. Тільки за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей, зазначив він.

Що передувало: Раніше президент США Джо Байден допустив, що американські війська затримаються у Кабулі і після 31 серпня, якщо евакуацію до того часу не встигнуть завершити.

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