Украина предложила принять афганцев из группы риска – Госдеп США

Группа стран, среди которых Украина, сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска.

Источник: представитель Госдепа США Нед Прайс

Прямая речь: "Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, при некоторых обстоятельствах, других людей через свои территории в безопасное место.

Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска".

Детали: Прайс сообщил, что США с 14 августа эвакуировали около 13 тысяч человек из Афганистана на американских военных самолетах, а с конца прошлого месяца – более 18 тысяч человек. Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 человек, отметил он.

Что предшествовало: Ранее президент США Джо Байден допустил, что американские войска задержатся в Кабуле и после 31 августа, если эвакуацию к тому времени не успеют завершить.

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