Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві горіла 5-поверхівка, мешканців евакуювали

Субота, 21 серпня 2021, 09:52
У Києві горіла 5-поверхівка, мешканців евакуювали
фото ДСНС

У Києві в Голосіївському районі сталася пожежа в 5-поверховому будинку, рятувальники евакуювали мешканців.

Джерело: ДСНС Києва

 
фото ДСНС

Деталі: 21 серпня о 05:47 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Васильківській, 47.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку в одній із квартир виникла пожежа, з розповсюдженням вогню на покрівлю.

О 07:33 пожежу було локалізовано на площі 600 кв. м та о 07:54 ліквідовано.

 

В ході гасіння пожежі рятувальниками було евакуйовано 4 особи та 50 осіб виведено на безпечну відстань.

На місці події залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу.

"Жертв та постраждалих наразі немає", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: