У Києві горіла 5-поверхівка, мешканців евакуювали

У Києві в Голосіївському районі сталася пожежа в 5-поверховому будинку, рятувальники евакуювали мешканців.

Джерело: ДСНС Києва

фото ДСНС

Деталі: 21 серпня о 05:47 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Васильківській, 47.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку в одній із квартир виникла пожежа, з розповсюдженням вогню на покрівлю.

О 07:33 пожежу було локалізовано на площі 600 кв. м та о 07:54 ліквідовано.

В ході гасіння пожежі рятувальниками було евакуйовано 4 особи та 50 осіб виведено на безпечну відстань.

На місці події залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу.

"Жертв та постраждалих наразі немає", - йдеться в повідомленні.