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В Киеве горела 5-этажка, жителей эвакуировали

Суббота, 21 августа 2021, 09:52
В Киеве горела 5-этажка, жителей эвакуировали
фото ГСЧС

В Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в 5-этажном доме, спасатели эвакуировали жителей.

Источник: ГСЧС Киева

 
фото ГСЧС

Детали: 21 августа в 5:47 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Васильковской, 47.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что на 5 этаже 5-этажного жилого дома в одной из квартир возник пожар, с распространением огня на кровлю.

В 7:33 пожар был локализован на площади 600 кв. м и в 7:54 ликвидирован.

 

В ходе тушения пожара спасателями были эвакуированы 4 человека и 50 человек выведены на безопасное расстояние.

На месте происшествия привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших сейчас нет", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Киевпожар
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