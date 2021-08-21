Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве горела 5-этажка, жителей эвакуировали

Суббота, 21 августа 2021, 09:52
фото ГСЧС

В Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в 5-этажном доме, спасатели эвакуировали жителей.

Источник: ГСЧС Киева

 
фото ГСЧС

Детали: 21 августа в 5:47 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Васильковской, 47.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что на 5 этаже 5-этажного жилого дома в одной из квартир возник пожар, с распространением огня на кровлю.

В 7:33 пожар был локализован на площади 600 кв. м и в 7:54 ликвидирован.

 

В ходе тушения пожара спасателями были эвакуированы 4 человека и 50 человек выведены на безопасное расстояние.

На месте происшествия привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших сейчас нет", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Киевпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе

Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину

Испания не пустила военный корабль РФ в свой порт, Москва возмутилась

Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

фото, відеоПод Офисом президента открыли арт-площадку по мотивам картин Примаченко

Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея

Все новости...
Киев
Ткаченко советует Кличко направить удары по экскаваторах, разрушающих Киев
Данилов: Полномочий снимать Кличко у СНБО нет. Но...
СНБО решил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит памятников по всей Украине
Последние новости
19:03
Россия обещает жестко ответить США на новые санкции
18:56
Венеция планирует взимать с туристов плату за посещение города
18:31
Ограничения только для невакцинированных: правительству предложили концепцию локдауна
18:21
фотоНашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу
17:58
Правительство утвердило новую субвенцию на коммунальную инфраструктуру
17:49
Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе
17:13
Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину
17:07
Ryanair VS Kiwi: лоукостер ввел санкции против поисковика авиабилетов
16:51
Испания не пустила военный корабль РФ в свой порт, Москва возмутилась
16:22
Глава Еврокомиссии: ЕС не признает "Талибан" и не ведет с ним переговоры
Все новости...