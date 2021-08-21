В Киеве горела 5-этажка, жителей эвакуировали
В Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в 5-этажном доме, спасатели эвакуировали жителей.
Источник: ГСЧС Киева
Детали: 21 августа в 5:47 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Васильковской, 47.
По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что на 5 этаже 5-этажного жилого дома в одной из квартир возник пожар, с распространением огня на кровлю.
В 7:33 пожар был локализован на площади 600 кв. м и в 7:54 ликвидирован.
В ходе тушения пожара спасателями были эвакуированы 4 человека и 50 человек выведены на безопасное расстояние.
На месте происшествия привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.
"Жертв и пострадавших сейчас нет", - говорится в сообщении.