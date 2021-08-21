Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами, 14 постраждалих

Субота, 21 серпня 2021, 12:01

Зранку в суботу в Німеччині розбився автобус з чеськими туристами, які поверталися з Італії до Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Баварське радіо.

Аварія сталася вранці на автомагістралі A93 у нижньобаварському районі Кельхайм, на південь від міста Регенсбург.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що в автобусі було 39 туристів, пізніше поліція уточнила, що в транспортному засобі їхали 37 людей. Постраждали в результаті аварії 14 осіб.

Чотири людини отримали серйозні травми, ще двоє - середньої тяжкості, а вісім - з легкими ушкодженнями. Водій залишився неушкодженим.

Баварське радіо повідомило, що за даними поліції, жоден інший транспортний засіб не брав участі у ДТП.

Автобус перекинувся, коли виїжджав з автостради А93. Що стало причиною аварії, поки не з'ясовано.

Теми: Німеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений

Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції

фотоЗнайшли хлопчика, що зник у лісі в п'ятницю

Стало відомо, хто представить Німеччину на Кримській платформі

Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до України

Іспанія не пустила військовий корабель РФ у свій порт, Москва обурилася

Усі новини...
Німеччина
У Мюнхені груди статуї Джульєтти викликали суперечку про сексизм
У Німеччині заявили про четверту хвилю епідемії
Уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо транзиту газу через Україну
Останні новини
21:38
фотоУкраїна отримала ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, їх передала Німеччина
21:31
"Шахтар" переміг "динамівський" "Чорноморець"
20:54
На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений
20:26
фотоУ Москві журналісти намагалися мітингувати, їх "запакували" в автозак
19:58
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два обстріли, втрат немає
19:52
Швейцарія відклала рейс через погіршення ситуації в аеропорту Кабула
19:38
Справа хабаря у $90 тисяч: Комісія із азартних ігор співпрацює зі слідством
19:03
Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції
18:56
Венеція планує стягувати з туристів плату за відвідини міста
18:31
Обмеження лише для невакцинованих: уряду запропонували концепцію локдауну
Усі новини...