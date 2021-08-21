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В Германии перевернулся автобус с чешскими туристами, 14 пострадавших

Суббота, 21 августа 2021, 12:01

Утром в субботу в Германии разбился автобус с чешскими туристами, которые возвращались из Италии в Чехию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Баварское радио".

Авария произошла утром на автомагистрали A93 в нижнебаварском районе Кельхайм, к югу от города Регенсбург.

Сначала СМИ сообщали, что в автобусе было 39 туристов, позже полиция уточнила, что в транспортном средстве ехали 37 человек. Пострадавших в результате аварии 14 человек.

Четыре человека получили серьезные травмы, еще двое - средней тяжести, а восемь - с легкими повреждениями. Водитель остался невредимым.

Баварское радио сообщило, что по данным полиции, ни одно другое транспортное средство не участвовало в ДТП.

Автобус перевернулся, когда выезжал с автострады А93. Что стало причиной аварии, пока не выяснено.

Темы: Германия
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