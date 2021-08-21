Греція завершила будівництво огорожі на кордоні з Туреччиною

Греція заявила, що завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км, і нова система спостереження діє, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Події в Афганістані розпалили побоювання в Європейському Союзі щодо повторення кризи біженців 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.

Греція перебувала на передовій цієї кризи і заявила, що її прикордонні війська у стані підвищеної готовності, щоб переконатися, що вона знову не стане воротами Європи.

Криза в Афганістані створила "можливості для потоків мігрантів", сказав грецький міністр захисту громадян Міхаліс Хрисохоідіс, відвідавши у п'ятницю регіон Еврос разом з міністром оборони та главою збройних сил.

"Ми не можемо пасивно чекати можливого напливу. Наші кордони залишатимуться безпечними і недоторканними", - сказав Хрисохоідіс.

Він заявив, що останніми днями було завершено розширення існуючого 12,5-кілометрового паркану, а також високотехнологічної автоматизованої електронної системи моніторингу.

Приїзд мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським шляхом, загалом сповільнився з 2016 року, коли ЄС уклав угоду з Туреччиною щодо припинення потоків в обмін на фінансову підтримку.

Прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс і президент Туреччини Таїп Ердоган обговорили Афганістан в п'ятницю.

Греція та Туреччина, союзники по НАТО та історичні суперники, давно розходяться у питаннях мігрантів та територіальних претензій у східному Середземномор’ї.

Греція посилила свою міграційну політику в останні місяці, відгородивши свої табори мігрантів та оголосивши загальноєвропейські тендери на будівництво двох об’єктів закритого типу на островах Самос і Лесбос, неподалік від Туреччини.