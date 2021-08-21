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Греция завершила строительство ограждения на границе с Турцией

Суббота, 21 августа 2021, 13:27
Греция завершила строительство ограждения на границе с Турцией

Греция заявила, что завершила строить забор на границе с Турцией длиной 40 км, и новая система наблюдения действует, чтобы предотвратить попытки просителей убежища попасть в Европу после захвата талибами Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

События в Афганистане разожгли опасения в Европейском Союзе относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции, а затем отправились на север до богатых государств.

Греция находилась на передовой этого кризиса и заявила, что ее пограничные войска в состоянии повышенной готовности, чтобы убедиться, что она снова не станет воротами Европы.

Кризис в Афганистане создал "возможности для потоков мигрантов", сказал греческий министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис, посетив в пятницу регион Эврос вместе с министром обороны и главой вооруженных сил.

"Мы не можем пассивно ждать возможного наплыва. Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными", - сказал Хрисохоидис.

Он заявил, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

Приезд мигрантов в Грецию, как сухопутным, так и морским путем, замедлился с 2016 года, когда ЕС заключил соглашение с Турцией о прекращении потоков в обмен на финансовую поддержку.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили Афганистан в пятницу.

Греция и Турция, союзники по НАТО и исторические соперники, давно расходятся в вопросах мигрантов и территориальных претензий в восточном Средиземноморье.

Греция усилила свою миграционную политику в последние месяцы, отгородив свои лагеря мигрантов и объявив общеевропейские тендеры на строительство двух объектов закрытого типа на островах Самос и Лесбос, недалеко от Турции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрецияТурция
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