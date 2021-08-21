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Неділя в Україні буде теплою й без дощу

Субота, 21 серпня 2021, 13:53
Неділя в Україні буде теплою й без дощу
фото Ельдара Сарахмана, УП

У неділю, 22 серпня, в Україні очікується тепла погода без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у східних областях і на узбережжі морів місцями 17-19°; вдень 23-28°; у Карпатах вночі 7-11°, вдень 16-21°.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

 

У понеділок, 23 серпня, в Україні без опадів, лише в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у південній частині та східних областях вночі 13-18°, вдень 25-30°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.

 

У Києві в понеділок мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

21 серпня станом на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях 21-26°, біля Одеси і Очакова 19°, у Дніпрі, в межах Києва, 22°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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