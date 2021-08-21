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Воскресенье в Украине будет теплым и без дождя

Суббота, 21 августа 2021, 13:53
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье, 22 августа, в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в восточных областях и на побережье моров местами 17-19°; днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-11°, днем 16-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

 

В понедельник, 23 августа, в Украине без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 13-18°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°, на Закарпатье до 29°.

 

В Киеве в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

21 августа по состоянию на 8 часов температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, возле Одессы и Очакова 19°, в Днепре, в пределах Киева, 22°.

Темы: погода
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