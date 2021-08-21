Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщині шукають хлопчика, який зник у лісі

Субота, 21 серпня 2021, 14:16
На Сумщині шукають хлопчика, який зник у лісі
поліція Сумської області

На Сумщині під час збирання ягід у лісі зник хлопчик 2014 року народження.

Джерело: ДСНС, міський голова Білопілля Юрій Зарко у Facebook

Деталі: 21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини у лісі зник хлопчик 2014 року народження.

До пошукових робіт залучено від ДСНС України – 47 чоловік особового складу; від Нацполіції у Сумській області – понад 90 чоловік особового складу.

Також участь у пошуках беруть 4 кінологи Нацполіції з двома собаками, 4 фахівців Сумської обласної водолазно-рятувальної служби, 8 волонтерів та місцеві мешканці.

ДСНС додатково залучає до пошуків працівників підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Разом з тим, міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що хлопчика звуть Богдан Хоменко, він зник 20 серпня в районі с. Нагорнівка під час заготівлі бузини. 

"Хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнює пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я – Богдан, а також на "мультики" та "морозиво"", - повідомив мер.

"Українська правда" в Threads

Теми: Сумська областьдітиДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Сумська область
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Ворог обстрілював Сумщину некерованими ракетами, в ОВА повідомили про наслідки
Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 "прильотів"
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: