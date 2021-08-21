На Сумщині шукають хлопчика, який зник у лісі

На Сумщині під час збирання ягід у лісі зник хлопчик 2014 року народження.

Джерело: ДСНС, міський голова Білопілля Юрій Зарко у Facebook

Деталі: 21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини у лісі зник хлопчик 2014 року народження.

До пошукових робіт залучено від ДСНС України – 47 чоловік особового складу; від Нацполіції у Сумській області – понад 90 чоловік особового складу.

Також участь у пошуках беруть 4 кінологи Нацполіції з двома собаками, 4 фахівців Сумської обласної водолазно-рятувальної служби, 8 волонтерів та місцеві мешканці.

ДСНС додатково залучає до пошуків працівників підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Разом з тим, міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що хлопчика звуть Богдан Хоменко, він зник 20 серпня в районі с. Нагорнівка під час заготівлі бузини.

"Хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнює пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я – Богдан, а також на "мультики" та "морозиво"", - повідомив мер.