Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Сумщине ищут мальчика, который исчез в лесу

Суббота, 21 августа 2021, 14:16
полиция Сумской области

В Сумской области во время сбора ягод в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

Источник: ГСЧС, мэр Белополья Юрий Зарко в Facebook

Детали: 21 августа от Нацполиции к ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

К поисковым работам привлечены от ГСЧС Украины – 47 человек личного состава; от Нацполиции в Сумской области – более 90 человек личного состава.

Также в поисках принимают участие 4 кинолога Нацполиции с двумя собаками, 4 специалиста Сумской областной водолазно-спасательной службы, 8 волонтеров и местные жители.

ГСЧС дополнительно привлекает к поискам работников подразделений из г. Путивль и г. Бурынь.

Вместе с тем, мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе с. Нагорнивка при заготовке бузины.

"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя – Богдан, а также на "мультики" и "мороженое"", - сообщил мэр.

Темы: Сумская областьдетиГСЧС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном

На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит

Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

фотоНашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу

Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе

Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину

Все новости...
Сумская область
Зеленский назначил председателя Сумской ОГА
Министры согласовали кандидатуру нового главы Сумской ОГА
Сумчанин незаконно принес из России военное оборудование
Последние новости
02:21
фотоМексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших
01:33
Боррель: До 31 августа "математически невозможно" эвакуировать всех американцев из Афганистана
00:38
Три человека были тяжело ранены в перестрелке через границу с cектором Газа
23:59
инфографикаСтоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам
23:37
США вернули в Кабул прежнего посла, чтобы активизировать эвакуацию граждан
22:39
Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном
22:07
Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться
21:38
фотоУкраина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия
21:31
"Шахтер" победил "динамовский" "Черноморец"
20:54
На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит
Все новости...