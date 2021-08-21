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На Сумщине ищут мальчика, который исчез в лесу

Суббота, 21 августа 2021, 14:16
На Сумщине ищут мальчика, который исчез в лесу
полиция Сумской области

В Сумской области во время сбора ягод в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

Источник: ГСЧС, мэр Белополья Юрий Зарко в Facebook

Детали: 21 августа от Нацполиции к ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

К поисковым работам привлечены от ГСЧС Украины – 47 человек личного состава; от Нацполиции в Сумской области – более 90 человек личного состава.

Также в поисках принимают участие 4 кинолога Нацполиции с двумя собаками, 4 специалиста Сумской областной водолазно-спасательной службы, 8 волонтеров и местные жители.

ГСЧС дополнительно привлекает к поискам работников подразделений из г. Путивль и г. Бурынь.

Вместе с тем, мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе с. Нагорнивка при заготовке бузины.

"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя – Богдан, а также на "мультики" и "мороженое"", - сообщил мэр.

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Темы: Сумская областьдетиГСЧС
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