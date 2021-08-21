На Закарпатті стався вибух на АЗС: є травмовані

У Хусті Закарпатської області через вибух на АЗС травмовано двох людей.

Джерело: ДСНС Закарпаття

фото ДСНС

Дослівно: "21 серпня об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст.

Як наслідок, двоє людей 1959 року народження отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікувального закладу".

Деталі: На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.