На Закарпатті стався вибух на АЗС: є травмовані
Субота, 21 серпня 2021, 14:57
У Хусті Закарпатської області через вибух на АЗС травмовано двох людей.
Джерело: ДСНС Закарпаття
Дослівно: "21 серпня об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст.
Як наслідок, двоє людей 1959 року народження отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікувального закладу".
Деталі: На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.
Українська правда