На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие
Суббота, 21 августа 2021, 14:57
В Хусте Закарпатской области из-за взрыва на АЗС травмированы два человека.
Источник: ГСЧС Закарпатья
Дословно: "21 августа в 11:15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, на одной из автозаправочных станций, в г. Хуст.
Как следствие, два человека 1959 года рождения получили травмы. Они каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение".
Детали: На месте работают правоохранительные органы и спасатели.
Украинская правда