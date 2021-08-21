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На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие

Суббота, 21 августа 2021, 14:57
фото ГСЧС

В Хусте Закарпатской области из-за взрыва на АЗС травмированы два человека.

Источник: ГСЧС Закарпатья

 
фото ГСЧС

Дословно: "21 августа в 11:15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, на одной из автозаправочных станций, в г. Хуст.

Как следствие, два человека 1959 года рождения получили травмы. Они каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение".

Детали: На месте работают правоохранительные органы и спасатели.

Украинская правда
Темы: Закарпатьевзрыв
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