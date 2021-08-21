РНБО схвалила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня

РНБО на засіданні 20 серпня схвалила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Метою бюлетеня є визначення основних напрямів реалізації воєнної політики України, стратегічних цілей розвитку сил оборони та очікуваних результатів їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів, повідомив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, Міноборони розробляло Стратегічний оборонний бюлетень за результатами оборонного огляду за новою методикою: "плануванням на основі спроможностей". Це відповідає сучасним підходам, притаманним державам-членам НАТО.

"Бюлетень визначає перспективну модель Збройних Сил України та інших складових сил оборони, вимоги до перспективної структури, складу, основних спроможностей та інших ключових кількісних та якісних показників сил оборони, які базуються на Місії і Візії сил оборони зразка 2030 року", — сказав Таран.

Стратегічним оборонним бюлетенем, зокрема, передбачається, що воєнна політика України буде реалізуватися за такими основними напрямами як забезпечення відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та запобігання воєнним конфліктам з будь-якими іноземними державами.

Прийняття документа дозволить здійснити планування всеохоплюючої оборони України з розробленням плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони, йдеться в повідомленні.

Серед інших напрямів реалізації воєнної політики України — набуття державними органами необхідних інституційних спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії та ефективного управління оборонними ресурсами, а також участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Північноатлантичному Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури.