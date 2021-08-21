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СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня

Суббота, 21 августа 2021, 15:10

СНБО на заседании 20 августа одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины.

Источник: Правительственный портал

Детали: Целью бюллетеня является определение основных направлений реализации военной политики Украины, стратегических целей развития сил обороны и ожидаемых результатов их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов, сообщил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, Минобороны разрабатывало Стратегический оборонный бюллетень по результатам оборонного обзора по новой методике: "планирования на основе возможностей". Это соответствует современным подходам, присущим государствам-членам НАТО.

"Бюллетень определяет перспективную модель Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, требования к перспективной структуре, составу, основным возможностям и другим ключевым количественным и качественным показателям сил обороны, которые базируются на Миссии и Видении сил обороны образца 2030 года", - сказал Таран.

Стратегическим оборонным бюллетенем, в частности, предполагается, что военная политика Украины будет реализоваться по таким основным направлениям как обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

Принятие документа позволит осуществить планирование комплексной обороны Украины с разработкой плана обороны Украины, Стратегического плана применения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны, оперативных планов и планов применения сил и средств обороны, говорится в сообщении.

Среди других направлений реализации военной политики Украины – обретение государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии и эффективного управления оборонными ресурсами, а также участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Североатлантическом Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности.

Темы: МинобороныСНБО
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