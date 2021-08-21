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У Бельгії за винятком Брюсселя послаблять коронавірусні обмеження

Субота, 21 серпня 2021, 15:14

Бельгія послабить обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, з 1 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Однак ряд обмежень залишиться в Брюсселі, який має найнижчий рівень вакцинації в країні.

З наступного місяця у барах та ресторанах більше не буде обмежень щодо кількості людей за столом та фіксованих годин роботи. Бари та ресторани мають припиняти роботу о 1 годині ночі.

Однак нічним клубам поки що не дозволяється відкриватись знову.

Кількість відвідувачів у приватних домогосподарствах також більше не обмежується.

З 1 жовтня планується ще одне послаблення.

"Ми можемо прийняти ці рішення, тому що так багато людей щеплені. Вакцини змінили правила гри", - сказав Де Кроо.

Він закликав усіх бельгійців, які не були щеплені, отримати вакцину. У громадах з низьким рівнем вакцинації місцева влада активізуватиме роботу, щоб переконати людей зробити щеплення.

За словами Де Кроо, вакцинація залишатиметься добровільною, але будуть винятки для людей, які працюють у лікарнях та будинках догляду. "Пацієнти мають право на максимальний захист", - сказав він.

Теми: Бельгія


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