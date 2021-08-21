Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бельгії за винятком Брюсселя послаблять коронавірусні обмеження

Субота, 21 серпня 2021, 15:14
У Бельгії за винятком Брюсселя послаблять коронавірусні обмеження

Бельгія послабить обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, з 1 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Однак ряд обмежень залишиться в Брюсселі, який має найнижчий рівень вакцинації в країні.

З наступного місяця у барах та ресторанах більше не буде обмежень щодо кількості людей за столом та фіксованих годин роботи. Бари та ресторани мають припиняти роботу о 1 годині ночі.

Однак нічним клубам поки що не дозволяється відкриватись знову.

Кількість відвідувачів у приватних домогосподарствах також більше не обмежується.

З 1 жовтня планується ще одне послаблення.

"Ми можемо прийняти ці рішення, тому що так багато людей щеплені. Вакцини змінили правила гри", - сказав Де Кроо.

Він закликав усіх бельгійців, які не були щеплені, отримати вакцину. У громадах з низьким рівнем вакцинації місцева влада активізуватиме роботу, щоб переконати людей зробити щеплення.

За словами Де Кроо, вакцинація залишатиметься добровільною, але будуть винятки для людей, які працюють у лікарнях та будинках догляду. "Пацієнти мають право на максимальний захист", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Бельгія
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: