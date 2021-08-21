Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Бельгии за исключением Брюсселя ослабят коронавирусные ограничения

Суббота, 21 августа 2021, 15:14

Бельгия ослабит ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, с 1 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Однако ряд ограничений останется в Брюсселе, который имеет самый низкий уровень вакцинации в стране.

Со следующего месяца в барах и ресторанах больше не будет ограничений по количеству людей за столом и фиксированных часов работы. Бары и рестораны имеют прекращать работу в 1:00 ночи.

Однако ночным клубам пока не разрешается открываться снова.

Количество посетителей в частных домохозяйствах также больше не ограничивается.

С 1 октября планируется еще одно послабление.

"Мы можем принять эти решения, потому что так много людей привиты. Вакцины изменили правила игры", - сказал Де Кроо.

Он призвал всех бельгийцев, которые не были привиты, получить вакцину. В общинах с низким уровнем вакцинации местные власти активизировать работу, чтобы убедить людей сделать прививку.

По словам Де Кроо, вакцинация будет оставаться добровольной, но будут исключения для людей, которые работают в больницах и домах ухода. "Пациенты имеют право на максимальную защиту", - сказал он.

Темы: Бельгия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном

На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит

Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

фотоНашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу

Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе

Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину

Все новости...
Бельгия
Бельгию снова накрыли мощные наводнения
В Бельгии около 9000 человек нуждаются в новом жилье после наводнений
Правительство Бельгии под угрозой распада из-за голодающих мигрантов
Последние новости
02:21
фотоМексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших
01:33
Боррель: До 31 августа "математически невозможно" эвакуировать всех американцев из Афганистана
00:38
Три человека были тяжело ранены в перестрелке через границу с cектором Газа
23:59
инфографикаСтоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам
23:37
США вернули в Кабул прежнего посла, чтобы активизировать эвакуацию граждан
22:39
Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном
22:07
Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться
21:38
фотоУкраина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия
21:31
"Шахтер" победил "динамовский" "Черноморец"
20:54
На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит
Все новости...