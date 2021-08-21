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В Бельгии за исключением Брюсселя ослабят коронавирусные ограничения

Суббота, 21 августа 2021, 15:14
В Бельгии за исключением Брюсселя ослабят коронавирусные ограничения

Бельгия ослабит ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, с 1 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Однако ряд ограничений останется в Брюсселе, который имеет самый низкий уровень вакцинации в стране.

Со следующего месяца в барах и ресторанах больше не будет ограничений по количеству людей за столом и фиксированных часов работы. Бары и рестораны имеют прекращать работу в 1:00 ночи.

Однако ночным клубам пока не разрешается открываться снова.

Количество посетителей в частных домохозяйствах также больше не ограничивается.

С 1 октября планируется еще одно послабление.

"Мы можем принять эти решения, потому что так много людей привиты. Вакцины изменили правила игры", - сказал Де Кроо.

Он призвал всех бельгийцев, которые не были привиты, получить вакцину. В общинах с низким уровнем вакцинации местные власти активизировать работу, чтобы убедить людей сделать прививку.

По словам Де Кроо, вакцинация будет оставаться добровольной, но будут исключения для людей, которые работают в больницах и домах ухода. "Пациенты имеют право на максимальную защиту", - сказал он.

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Темы: Бельгия
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