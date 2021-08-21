Біля Офісу президента відкрили арт-майданчик за мотивами картин Примаченко

У Києві біля будівлі Офісу президента відкрився для відвідувачів ігровий арт-простір, об’єкти якого створені за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко.

Джерело: Офіс президента

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Деталі: Арт-майданчик орієнтований як на дітей, так і на дорослих і доступний для людей з обмеженими можливостями.

Його було створено Національним комплексом "Експоцентр України" (ВДНГ) у співпраці з Благодійним фондом "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки Офісу президента.

"Сучасні публічні простори стають живими тоді, коли поєднується декілька функцій, а якраз тут і поєднано мистецтво та інтерактивний дитячий майданчик, який є й інклюзивним. Тут діти навчатимуться мистецтва через інтерактив. Вони підсвідомо й свідомо долучатимуться до сучасного українського мистецтва. Такої якості майданчиків я не бачив ніде у світі", – зазначив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін під час відкриття арт-локації.

Над фігурами для майданчика працювала група митців. Фігури – це не лише арт-об’єкти, всі вони мають певне функціональне призначення для розваги дітлахів (гірка, гойдалка, карусель тощо).

Як зазначила правнучка видатної художниці, директор Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" Анастасія Примаченко, зробити персонажів картин художниці у вигляді об’ємних фігур і дати їм життя було нелегко. Майже півроку дизайнери обирали фінальні об’єкти з великої кількості робіт.

Арт-майданчик біля Офісу президента працюватиме з серпня 2021 року й протягом осені.

Наголошується, що державні кошти на облаштування локації не використовувалися. Було знайдено меценатів, а також компанію, яка займається виробництвом дитячих майданчиків, яка й реалізувала проект.