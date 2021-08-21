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Под Офисом президента открыли арт-площадку по мотивам картин Примаченко

Суббота, 21 августа 2021, 15:46
фото Офиса президента

В Киеве возле здания Офиса президента открылось для посетителей игровое арт-пространство, объекты которого созданы по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко.

Источник: Офис президента

 
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Детали: Арт-площадка ориентирована как на детей, так и на взрослых и доступна для людей с ограниченными возможностями.

Она была создана Национальным комплексом "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" при поддержке Офиса президента.

"Современные публичные пространства становятся живыми тогда, когда сочетается несколько функций, а именно здесь и соединяются искусство и интерактивный детская площадка, которая является и инклюзивной. Здесь дети будут учиться искусству через интерактив. Они подсознательно и сознательно приобщаются к современному украинскому искусству. Такого качества площадок я не видел нигде в мире", - отметил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин во время открытия арт-локации.

 

Над фигурами для площадки работала группа художников. Фигуры – это не только арт-объекты, все они имеют определенное функциональное назначение для развлечения детей (горка, качели, карусель и т.д.).

 

Как отметила правнучка выдающейся художницы, директор Благотворительного фонда "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" Анастасия Примаченко, сделать персонажей картин художницы в виде объемных фигур и дать им жизнь было нелегко. Почти полгода дизайнеры выбирали финальные объекты из большого количества работ.

Арт-площадка возле Офиса президента будет работать с августа 2021 года и в течение осени.

Отмечается, что государственные средства на обустройство локации не использовались. Были найдены меценаты, а также компания, которая занимается производством детских площадок, которая и реализовала проект.

Темы: Офис президента
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