Глава Єврокомісії: ЄС не визнає "Талібан" і не веде з ним переговорів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не веде політичних переговорів з талібами з часу захоплення ними влади в Афганістані.

Про це вона заявила під час відвідин приймального центру в Мадриді для афганських працівників установ ЄС, евакуйованих з Кабула, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

" Ми маємо оперативні контакти з талібами. Ми маємо обговорити, як спростити людям у Кабулі шлях до аеропорту.Немає політичних переговорів з талібами, немає визнання, лише оперативні контакти", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила, що запропонує збільшити на 57 мільйонів євро гуманітарну допомогу, яку комімія виділила цього року для Афганістану.

Вона сказала, що допомога ЄС у розвитку пов'язана з повагою прав людини, добрим ставленням до меншин та повагою до прав жінок та дівчат.

"Ми цілком можемо почути слова талібів, але ми будемо оцінювати їх, перш за все, за їхніми вчинками та діями", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців, і вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.