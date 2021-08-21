Глава Еврокомиссии: ЕС не признает "Талибан" и не ведет с ним переговоры

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не ведет политических переговоров с талибами со времени захвата ими власти в Афганистане.

Об этом она заявила во время посещения приемного центра в Мадриде для афганских работников учреждений ЕС, эвакуированных из Кабула, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Мы оперативные контакты с талибами. Мы должны обсудить, как упростить людям в Кабуле путь к аеропорту.Немае политических переговоров с талибами, нет признания, только оперативные контакты", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заявила, что предложит увеличить на 57 млн евро гуманитарную помощь, которую комимия выделила в этом году для Афганистана.

Она сказала, что помощь ЕС в развитии связана с уважением прав человека, добрым отношением к меньшинствам и уважение прав женщин и девушек.

"Мы вполне можем услышать слова талибов, но мы будем оценивать их, прежде всего, по их поступками и действиями", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что комиссия готова предоставить финансирование странам ЕС, которые помогают переселить беженцев, и она планирует поднять вопрос переселения на заседании G7 следующей неделе.