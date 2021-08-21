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Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до України

Субота, 21 серпня 2021, 17:13
Фото: Markus Schreiber, AP

Президент України Володимир Зеленський очікує від візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Києва гарантій для країни в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як приклад таких гарантій Володимир Зеленський назвав можливу обіцянку транспортувати через Україну якийсь мінімальний обсяг газу.

"Я сподіваюся, що Меркель досягне певної угоди з Путіним, перш ніж вона прибуде до Києва", - зазначив президент.

Меркель прилітає до Києва в неділю, 22 серпня, а в п'ятницю, 20 серпня, вона зустрілася в Москві з президентом Росії.

Свої відносини з канцлеркою Німеччини Зеленський охарактеризував як прагматичні. "Мене більше цікавлять результати, що піддаються обліку, нехай і в обмеженій кількості. Я не очікую, що канцлерка приїде до Києва з подарунками", - підкреслив український президент.

Крім "Північного потоку-2", Зеленський та Меркель обговорять у Києві ситуацію на Донбасі. Під час візиту до Москви 20 серпня канцлерка наголосила на важливості "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, вона обговорила з Путіним можливість проведення чергової зустрічі на високому рівні у "нормандському форматі", коли сторони дійдуть згоди щодо її порядку денного.

Вона додала, що під час свого візиту до Києва цієї неділі, 22 серпня, вона виступатиме за створення такого порядку денного.

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Теми: ЗеленськийМеркельПівнічний потік-2


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