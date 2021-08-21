Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину

Суббота, 21 августа 2021, 17:13
Фото: Markus Schreiber, AP

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев гарантий для страны в споре по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание транспортировать через Украину некий минимальный объем газа.

"Я надеюсь, что Меркель достигнет определенного соглашения с Путиным, прежде чем она прибудет в Киев", - отметил президент.

Меркель прилетает в Киев в воскресенье, 22 августа, а в пятницу, 20 августа, она встретилась в Москве с президентом России.

Свои отношения с канцлером Германии Зеленский охарактеризовал как прагматичные. "Меня больше интересуют результаты, что поддаются учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - подчеркнул украинский президент.

Кроме "Северного потока-2", Зеленский и Меркель обсудят в Киеве ситуацию на Донбассе. Во время визита в Москву 20 августа канцлер подчеркнула важность "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Донбассе. По ее словам, она обсудила с Путиным возможность проведения очередной встречи на высоком уровне в "нормандском формате", когда стороны придут к согласию относительно ее повестки дня.

Она добавила, что во время своего визита в Киев в это воскресенье, 22 августа, она будет выступать за создание такой повестки дня.

Читайте также: "Мутти" или "фрау Риббентроп"? Зачем Меркель едет в Киев с прощальным визитом

Темы: ЗеленскийМеркельСеверный поток-2
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном

На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит

Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

фотоНашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу

Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе

Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину

Все новости...
Зеленский
Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, ПЦУ зовет на общую молитву
РФ делает все, чтобы встреча с Путиным не состоялась – Зеленский
Последние новости
02:21
фотоМексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших
01:33
Боррель: До 31 августа "математически невозможно" эвакуировать всех американцев из Афганистана
00:38
Три человека были тяжело ранены в перестрелке через границу с cектором Газа
23:59
инфографикаСтоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам
23:37
США вернули в Кабул прежнего посла, чтобы активизировать эвакуацию граждан
22:39
Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном
22:07
Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться
21:38
фотоУкраина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия
21:31
"Шахтер" победил "динамовский" "Черноморец"
20:54
На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит
Все новости...