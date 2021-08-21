Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев гарантий для страны в споре по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание транспортировать через Украину некий минимальный объем газа.

"Я надеюсь, что Меркель достигнет определенного соглашения с Путиным, прежде чем она прибудет в Киев", - отметил президент.

Меркель прилетает в Киев в воскресенье, 22 августа, а в пятницу, 20 августа, она встретилась в Москве с президентом России.

Свои отношения с канцлером Германии Зеленский охарактеризовал как прагматичные. "Меня больше интересуют результаты, что поддаются учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - подчеркнул украинский президент.

Кроме "Северного потока-2", Зеленский и Меркель обсудят в Киеве ситуацию на Донбассе. Во время визита в Москву 20 августа канцлер подчеркнула важность "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Донбассе. По ее словам, она обсудила с Путиным возможность проведения очередной встречи на высоком уровне в "нормандском формате", когда стороны придут к согласию относительно ее повестки дня.

Она добавила, что во время своего визита в Киев в это воскресенье, 22 августа, она будет выступать за создание такой повестки дня.

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