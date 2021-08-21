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Венеція планує стягувати з туристів плату за відвідини міста

Субота, 21 серпня 2021, 18:56
Венеція планує стягувати з туристів плату за відвідини міста
Венеція, фото Getty Images

Венеція планує стягувати плату з відвідувачів міста і встановлюватиме квоти на візити з літа 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Італійське місто, одне з найпопулярніших туристичних напрямків світу, також вимагатиме від потенційних відвідувачів заздалегідь зарезервувати доступ.

Турнікети встановлять на основних пунктах доступу до історичного центру міста.

Заходи щодо контролю над притоком туристів обговорювалися роками до пандемії. Цього року, коли подорожі повільно відновлюються, обмеження знову на порядку денному.

Минулого місяця Італія заборонила великі круїзні лайнери з Венеціанської лагуни, щоб захистити це місце від надмірного туризму, що може бути лише першим кроком у спробі відновити та регулювати масовий туризм.

Вхід до Венеції може коштувати від 3 до 10 євро, залежно від сезону та від того, скільки туристів очікується в цей день. Місцеві жителі, родичі мешканців та туристи, які забронювали номер у венеційському готелі, будуть серед тих, хто звільнений від плати.

Стягнення плати з відвідувачів залишається спірним кроком. Міський радник Марко Гаспарінетті заявив, що це перетворить Венецію на "парк розваг", і пропонує обмежити доступ лише для особливо завантажених місць, таких як площа Сан -Марко.

"Українська правда" у Threads

Теми: туризмІталія
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