Венеция планирует взимать с туристов плату за посещение города

Венеция планирует взимать плату с посетителей города и устанавливать квоты на визиты с лета 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Итальянский город, одно из самых популярных туристических направлений мира, также потребует от потенциальных посетителей заранее зарезервировать доступ.

Турникеты установят на основных пунктах доступа к историческому центру города.

Мероприятия по контролю над притоком туристов обсуждались годами до пандемии. В этом году, когда путешествия медленно восстанавливаются, ограничения снова на повестке дня.

В прошлом месяце Италия запретила большие круизные лайнеры с Венецианской лагуны, чтобы защитить это место от чрезмерного туризма, что может быть только первым шагом в попытке восстановить и регулировать массовый туризм.

Вход в Венецию может стоить от 3 до 10 евро, в зависимости от сезона и от того, сколько туристов ожидается в этот день. Местные жители, родственники жителей и туристы, которые забронировали номер в венецианском отеле, будут среди тех, кто освобожден от платы.

Взимание платы с посетителей остается спорным шагом. Городской советник Марко Гаспаринетти заявил, что это превратит Венецию на "парк развлечений", и предлагает ограничить доступ только для особо загруженных мест, таких как площадь Сан Марко.