У Москві журналісти намагалися мітингувати, їх "запакували" в автозак

Російські журналісти в суботу вийшли до будівлі ФСБ на одиночні пікети на знак протесту проти внесення владою ЗМІ та їх працівників до реєстру так званих "іноземних агентів", багатьох учасників акції затримали.

Джерело: російська служба BBC, РБК

Деталі: У Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці пройшла серія одиночних пікетів проти визнання ЗМІ і журналістів іноземними агентами. Російські силовики затримали деяких учасників пікету.

Учасники мітингу тримали плакати "Вільна журналістика, а не ось це ось все", "Ми не перестанемо бути журналістами" та інші.

У пікети встали, зокрема, кандидат в депутати Держдуми і колишній член московської ОНК (Громадської спостережної комісії) Марина Литвинович, журналіст "Радіо Свобода" (визнано в Росії іноземним агентом) Антон Сергієнко, ведуча радіостанції "Ехо Москви" Ірина Баблоян, головний редактор студії підкастів "Або, або" Андрій Борзенко, співробітники "Дождя" і "Важливих історій" (напередодні Мін'юст РФ визнав телеканал і юридичну особу "Важливих історій" Istories fonds іноземними агентами).

Серед затриманих також колишня співробітниця РБК журналіст The Bell Юлія Старостіна і авторка подкасту "Норм" Дар'я Черкудінова. Їх повели в автозак.

ТАСС пише про мінімум 7 затриманих на Луб'янці журналістів.

фото Медузи