Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві журналісти намагалися мітингувати, їх "запакували" в автозак

Субота, 21 серпня 2021, 20:26
У Москві журналісти намагалися мітингувати, їх запакували в автозак
Фото РБК

Російські журналісти в суботу вийшли до будівлі ФСБ на одиночні пікети на знак протесту проти внесення владою ЗМІ та їх працівників до реєстру так званих "іноземних агентів", багатьох учасників акції затримали.

Джерело: російська служба BBC, РБК

Деталі: У Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці пройшла серія одиночних пікетів проти визнання ЗМІ і журналістів іноземними агентами. Російські силовики затримали деяких учасників пікету.

Учасники мітингу тримали плакати "Вільна журналістика, а не ось це ось все", "Ми не перестанемо бути журналістами" та інші.

У пікети встали, зокрема, кандидат в депутати Держдуми і колишній член московської ОНК (Громадської спостережної комісії) Марина Литвинович, журналіст "Радіо Свобода" (визнано в Росії іноземним агентом) Антон Сергієнко, ведуча радіостанції "Ехо Москви" Ірина Баблоян, головний редактор студії підкастів "Або, або" Андрій Борзенко, співробітники "Дождя" і "Важливих історій" (напередодні Мін'юст РФ визнав телеканал і юридичну особу "Важливих історій" Istories fonds іноземними агентами).

Серед затриманих також колишня співробітниця РБК журналіст The Bell Юлія Старостіна і авторка подкасту "Норм" Дар'я Черкудінова. Їх повели в автозак.

ТАСС пише про мінімум 7 затриманих на Луб'янці журналістів.

 
фото Медузи
 
фото РБК

"Українська правда" у Threads

Теми: свобода словаРосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
свобода слова
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Правда виживає, коли за неї є кому боротися
Свобода слова і Нестор Шуфрич: хто тут зайвий?
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: