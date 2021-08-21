В Москве журналисты пытались митинговать, их "запаковали" в автозак

Российские журналисты в субботу вышли к зданию ФСБ на одиночные пикеты в знак протеста против внесения властями СМИ и их работников в реестр так называемых "иностранных агентов", многих участников акции задержали.

Источник: российская служба BBC, РБК

Детали: В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против признания СМИ и журналистов иностранными агентами. Российские силовики задержали некоторых участников пикета.

Митингующие держали плакаты "Свободная журналистика, а не вот это вот все", "Мы не перестанем быть журналистами" и другие.

В пикеты встали, в частности, кандидат в депутаты Госдумы и бывший член московской ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Марина Литвинович, журналист "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом) Антон Сергиенко, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Баблоян, главный редактор студии подкастов "Либо, либо" Андрей Борзенко, сотрудники "Дождя" и "Важных историй" (накануне Минюст РФ признал телеканал и юридическое лицо "Важных историй" Istories fonds иноагентами).

Среди задержанных оказались экс-сотрудница РБК журналист The Bell Юлия Старостина и создательница подкаста "Норм" Дарья Черкудинова. Их увели в автозак.

ТАСС пишет о минимум 7 задержанных на Лубянке журналистах.

фото Медузы