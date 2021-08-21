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"Шахтар" переміг "динамівський" "Чорноморець"

Субота, 21 серпня 2021, 21:31
Шахтар переміг динамівський Чорноморець

Донецький "Шахтар" у матчі 5 туру української Прем'єр-Ліги здолав одеський "Чорноморець" з рахунком 3:0.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Гра пройшла в Одесі у суботу, 21 серпня.

"Чорноморець", за який виступає 12 орендованих гравців київського "Динамо" і очолює екс-тренер киян Юрій Мороз, намагався дати бій донецькій команді. Гра вийшла багатою на моменти і на два м'ячі у першій половині гри.

Одеситам довелося з 12-ї хвилини грати у меншості. Після перегляду ВАР суддя дав пряму червону картку Богдану Білошевському. Втім, саме перший момент створила команда з Одеси. Після удару Артура Авагімяна м'яч влучив у штангу воріт "Шахтаря". На 34-й  хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Класним ударом у кут воріт відзначився Георгій Судаков - 1:0.

Наприкінці першого тайму судді після перегляду ВАР скасували взяття воріт як "Чорноморця", так і "Шахтаря". На четвертій доданій хвилині до основного часу "Шахтар" забиває другий гол. М`яч на свій рахунок записав Алан Патрік - 2:0.

У другому таймі "Шахтар" повністю переграв "Чорноморець". Вже в доданий арбітром час сильний удар Манора Соломона зробив рахунок 3:0.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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