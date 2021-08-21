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"Шахтер" победил "динамовский" "Черноморец"

Суббота, 21 августа 2021, 21:31
Шахтер победил динамовский Черноморец

Донецкий "Шахтер" в матче 5 тура Украинской Премьер-Лиги одолел одесский "Черноморец" со счетом 3:0.

Источник: трансляция матча

Детали: Игра прошла в Одессе в субботу, 21 августа.

"Черноморец", за который выступает 12 арендованных игроков киевского "Динамо" и возглавляет экс-тренер киевлян Юрий Мороз, пытался дать бой донецкой команде. Игра вышла богатой на моменты и на два мяча в первой половине игры.

Одесситам пришлось с 12-й минуты играть в меньшинстве. После просмотра ВАС судья дал прямую красную карточку Богдану Билошевскому. Впрочем, именно первый момент создала команда из Одессы. После удара Артура Авагимяна мяч попал в штангу ворот "Шахтера". На 34-й минуте "Шахтер" повел в счете. Классным ударом в угол ворот отметился Георгий Судаков - 1:0.

В конце первого тайма судьи после просмотра ВАС отменили взятие ворот как "Черноморца", так и "Шахтера". На четвертой добавленной минуте к основному времени "Шахтер" забивает второй гол. Мяч на свой счет записал Алан Патрик - 2:0.

Во втором тайме "Шахтер" полностью переиграл "Черноморец". Уже в добавленное арбитром время сильный удар Манора Соломона сделал счет 3:0.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футболспорт
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