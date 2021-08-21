Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шахтер" победил "динамовский" "Черноморец"

Суббота, 21 августа 2021, 21:31

Донецкий "Шахтер" в матче 5 тура Украинской Премьер-Лиги одолел одесский "Черноморец" со счетом 3:0.

Источник: трансляция матча

Детали: Игра прошла в Одессе в субботу, 21 августа.

"Черноморец", за который выступает 12 арендованных игроков киевского "Динамо" и возглавляет экс-тренер киевлян Юрий Мороз, пытался дать бой донецкой команде. Игра вышла богатой на моменты и на два мяча в первой половине игры.

Одесситам пришлось с 12-й минуты играть в меньшинстве. После просмотра ВАС судья дал прямую красную карточку Богдану Билошевскому. Впрочем, именно первый момент создала команда из Одессы. После удара Артура Авагимяна мяч попал в штангу ворот "Шахтера". На 34-й минуте "Шахтер" повел в счете. Классным ударом в угол ворот отметился Георгий Судаков - 1:0.

В конце первого тайма судьи после просмотра ВАС отменили взятие ворот как "Черноморца", так и "Шахтера". На четвертой добавленной минуте к основному времени "Шахтер" забивает второй гол. Мяч на свой счет записал Алан Патрик - 2:0.

Во втором тайме "Шахтер" полностью переиграл "Черноморец". Уже в добавленное арбитром время сильный удар Манора Соломона сделал счет 3:0.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана

фотоМексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших

инфографикаСтоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам

Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном

На Львовщине от штамма "Дельта" умер мужчина, он не был привит

Россия обещает жестко ответить США на новые санкции

Все новости...
футбол
"Динамо" теряет очки в игре с "Ингульцом"
Сборная Украины по футболу получила нового тренера
"Шахтер" выиграл первый матч плей-офф Лиги Чемпионов у "Монако"
Последние новости
07:26
В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана
06:19
В американском Теннесси наводнение: есть погибшие, десятки пропавших
05:16
Япония вошла в пятерку стран, где обнаружили больше всего COVID-больных
04:26
Израиль ударил по объектам "ХАМАС" после беспорядков на границе с Газой
03:41
Британский министр: Лондону придется привлечь Россию и Китай, чтобы влиять на "Талибан"
02:46
Боевики похитили 75 человек из деревни в Нигерии
02:21
фотоМексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших
01:33
Боррель: До 31 августа "математически невозможно" эвакуировать всех американцев из Афганистана
00:38
Три человека были тяжело ранены в перестрелке через границу с cектором Газа
23:59
инфографикаСтоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам
Все новости...