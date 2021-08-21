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Вартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч

Субота, 21 серпня 2021, 23:59
Вартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч

Біткойн наближається до ключового рівня в 50 тисяч доларів, ціна криптовалюти повзе вгору після багатомісячного спаду.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Вартість криптовалюти досягла 49 704 доларів, це найбільше з 16 травня.

 
bloomberg

Виконавчий директор криптобіржі CEX.IO Костянтин Анісімов зазначив, що "ралі цін ще не свідчить про значний стрибок", проте, якщо більше покупців піде назустріч, щоб підняти вартість криптовалюти вище рівня 50 тис. доларів, "може початися шаленство, щоб спрямувати ціну до середньострокової цілі 55 тисяч доларів".

Нагадаємо:

  • 8 серпня Bitcoin піднявся вище 45 тисяч доларів.

Теми: валютаекономіка
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