Стоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам

Биткойн приближается к ключевому уровню в 50 тысяч долларов, цена криптовалюты ползет вверх после многомесячного спада.

Источник: Bloomberg

Детали: Стоимость криптовалюты достигла 49 704 долларов, это самый высокий показатель с 16 мая.

Bloomberg

Исполнительный директор криптобиржи CEX.IO Константин Анисимов отметил, что "ралли цен еще не свидетельствует о значительном скачке", однако, если больше покупателей пойдет навстречу, чтобы поднять стоимость криптовалюты выше уровня 50 тыс. долларов, "может начаться неистовство, чтобы направить цену до среднесрочной цели 55 тысяч долларов".

Напомним: