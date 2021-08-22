Мексику накрив ураган “Грейс”, вісім загиблих

Мексику накрив ураган "Грейс", призвівши до сильної повені та зсувів. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: З восьми загиблих – сім загинули в столиці штату Халапа. З восьми убитих шестеро були членами однієї сім'ї.

BBC зазначає, що найсерйозніші збитки були завдані "Грейс" в штаті Веракрус.

Reuters

Reuters

Як повідомляється, ураган викликав відключення електроенергії – від відключень постраждали 565 тисяч споживачів, за даними Національної енергетичної компанії Comision Federal de Electricidad.

Міжнародний аеропорт Мехіко повідомив, що деякі рейси були скасовані через ураган.

Зазначається, що "Грейс" створив вітер швидкістю 201 км на годину, ураган третьої категорії за п’ятиступеневою шкалою Саффіра-Сімпсона.