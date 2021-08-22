Мексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших

На Мексику обрушился ураган "Грейс", приведя к сильному наводнению и оползням. По меньшей мере восемь человек погибли.



Источник: Reuters, BBC



Детали: Из восьми погибших - семь погибли в столице штата Халапа. Из восьми убитых шестеро были членами одной семьи.

BBC отмечает, что самые серьезные убытки были нанесены "Грейс" в штате Веракрус.

Reuters

REUTERS

Как сообщается, ураган вызвал отключения электроэнергии - от отключений пострадали 565 тысяч потребителей, по данным Национальной энергетической компании Comision Federal de Electricidad.

Международный аэропорт Мехико сообщил, что некоторые рейсы были отменены из-за урагана.

Отмечается, что "Грейс" создал ветер скоростью 201 км в час, ураган третьей категории по пятиступенчатой ​​шкале Саффира-Симпсона.