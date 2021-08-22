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Мексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших

Воскресенье, 22 августа 2021, 02:21
Reuters

На Мексику обрушился ураган "Грейс", приведя к сильному наводнению и оползням. По меньшей мере восемь человек погибли.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Из восьми погибших - семь погибли в столице штата Халапа. Из восьми убитых шестеро были членами одной семьи.

BBC отмечает, что самые серьезные убытки были нанесены "Грейс" в штате Веракрус.

 
Reuters
Reuters
REUTERS

Как сообщается, ураган вызвал отключения электроэнергии - от отключений пострадали 565 тысяч потребителей, по данным Национальной энергетической компании Comision Federal de Electricidad.

Международный аэропорт Мехико сообщил, что некоторые рейсы были отменены из-за урагана.

Отмечается, что "Грейс" создал ветер скоростью 201 км в час, ураган третьей категории по пятиступенчатой ​​шкале Саффира-Симпсона.

Темы: стихийное бедствиеМексика
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