Мексику накрыл ураган "Грейс", восемь погибших
Воскресенье, 22 августа 2021, 02:21
На Мексику обрушился ураган "Грейс", приведя к сильному наводнению и оползням. По меньшей мере восемь человек погибли.
Детали: Из восьми погибших - семь погибли в столице штата Халапа. Из восьми убитых шестеро были членами одной семьи.
BBC отмечает, что самые серьезные убытки были нанесены "Грейс" в штате Веракрус.
Как сообщается, ураган вызвал отключения электроэнергии - от отключений пострадали 565 тысяч потребителей, по данным Национальной энергетической компании Comision Federal de Electricidad.
Международный аэропорт Мехико сообщил, что некоторые рейсы были отменены из-за урагана.
Отмечается, что "Грейс" создал ветер скоростью 201 км в час, ураган третьей категории по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона.