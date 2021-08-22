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Британський міністр: Лондону доведеться залучити Росію та Китай, щоб впливати на “Талібан”

Неділя, 22 серпня 2021, 03:41
Британський міністр: Лондону доведеться залучити Росію та Китай, щоб впливати на “Талібан”

Британії доведеться звернутися до Росії і Китаю, щоб мати стримувальний вплив на бойовиків "Талібану", які захопили владу в Афганістані.

Джерело: міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб газеті Sunday Telegraph, якого цитує Reuters та AFP

Пряма мова: "Нам доведеться залучити країни з потенційно стримуючим впливом, такі як Росія і Китай, як би це не було незручно. Це дасть нам групу, яка буде чинити більший вплив і краще передавати наші послання "Талібану".

Нагадаємо:

  • Останнім часом між Великобританією і Китаєм виникли розбіжності з різних питань, включаючи Гонконг і імовірні порушення прав людини щодо уйгурів.
  • Зв'язки між Лондоном і Москвою були заморожені після отруєння в 2018 році "Новачком"  колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТалібанВелика Британія
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