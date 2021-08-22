Британський міністр: Лондону доведеться залучити Росію та Китай, щоб впливати на “Талібан”
Неділя, 22 серпня 2021, 03:41
Британії доведеться звернутися до Росії і Китаю, щоб мати стримувальний вплив на бойовиків "Талібану", які захопили владу в Афганістані.
Джерело: міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб газеті Sunday Telegraph, якого цитує Reuters та AFP
Пряма мова: "Нам доведеться залучити країни з потенційно стримуючим впливом, такі як Росія і Китай, як би це не було незручно. Це дасть нам групу, яка буде чинити більший вплив і краще передавати наші послання "Талібану".
Нагадаємо:
- Останнім часом між Великобританією і Китаєм виникли розбіжності з різних питань, включаючи Гонконг і імовірні порушення прав людини щодо уйгурів.
- Зв'язки між Лондоном і Москвою були заморожені після отруєння в 2018 році "Новачком" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.