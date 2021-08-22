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Британский министр: Лондону придется привлечь Россию и Китай, чтобы влиять на "Талибан"

Воскресенье, 22 августа 2021, 03:41
Британский министр: Лондону придется привлечь Россию и Китай, чтобы влиять на Талибан

Британии придется обратиться к России и Китаю, чтобы иметь сдерживающее воздействие на боевиков "Талибана", которые захватили власть в Афганистане.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб газете Sunday Telegraph, которого цитирует Reuters и AFP

Прямая речь: "Нам придется привлечь страны с потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай, как бы это ни было неудобно. Это даст нам группу, которая будет оказывать большее влияние и лучше передавать наши послания "Талибану".

Напомним:

  • В последнее время между Великобританией и Китаем возникли разногласия по различным вопросам, включая Гонконг и возможные нарушения прав человека в отношении уйгуров.
  • Связи между Лондоном и Москвой были заморожены после отравления в 2018 году "Новичком" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТалибанВеликобритания
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