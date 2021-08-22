Британский министр: Лондону придется привлечь Россию и Китай, чтобы влиять на "Талибан"

Британии придется обратиться к России и Китаю, чтобы иметь сдерживающее воздействие на боевиков "Талибана", которые захватили власть в Афганистане.



Источник: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб газете Sunday Telegraph, которого цитирует Reuters и AFP



Прямая речь: "Нам придется привлечь страны с потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай, как бы это ни было неудобно. Это даст нам группу, которая будет оказывать большее влияние и лучше передавать наши послания "Талибану".



Напомним: