Британский министр: Лондону придется привлечь Россию и Китай, чтобы влиять на "Талибан"
Воскресенье, 22 августа 2021, 03:41
Британии придется обратиться к России и Китаю, чтобы иметь сдерживающее воздействие на боевиков "Талибана", которые захватили власть в Афганистане.
Источник: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб газете Sunday Telegraph, которого цитирует Reuters и AFP
Прямая речь: "Нам придется привлечь страны с потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай, как бы это ни было неудобно. Это даст нам группу, которая будет оказывать большее влияние и лучше передавать наши послания "Талибану".
Напомним:
- В последнее время между Великобританией и Китаем возникли разногласия по различным вопросам, включая Гонконг и возможные нарушения прав человека в отношении уйгуров.
- Связи между Лондоном и Москвой были заморожены после отравления в 2018 году "Новичком" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.