В американському Теннессі повені: є загиблі, десятки зниклих
Неділя, 22 серпня 2021, 06:19
Повінь в Середньому Теннессі (США) призвела до загибелі щонайменше восьми осіб.
Джерело: AP, шериф округу Хамфріс Кріс Девіс, The New York Times
Деталі: Водночас, NYT повідомляє про 10 загиблих.
Кріс Девіс повідомив, що зникли безвісти понад 30 осіб.
Як повідомляється, затоплені округи Хамфріс, Діксон, Гікман та Г'юстон.
Зазначається, що в місті Мак’юен в окрузі Хамфріс менш ніж за день випало 43 см дощу. За даними Національної метеорологічної служби Нешвілла, ця кількість опадів побила добовий рекорд регіону (24 см) з 2010 року.
Рекордні зливи змили будинки і сільські дороги та призвели до перебоїв у зв’язку.