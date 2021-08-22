В американському Теннессі повені: є загиблі, десятки зниклих

Повінь в Середньому Теннессі (США) призвела до загибелі щонайменше восьми осіб.

Джерело: AP, шериф округу Хамфріс Кріс Девіс, The New York Times

Деталі: Водночас, NYT повідомляє про 10 загиблих.

Кріс Девіс повідомив, що зникли безвісти понад 30 осіб.

Як повідомляється, затоплені округи Хамфріс, Діксон, Гікман та Г'юстон.

Зазначається, що в місті Мак’юен в окрузі Хамфріс менш ніж за день випало 43 см дощу. За даними Національної метеорологічної служби Нешвілла, ця кількість опадів побила добовий рекорд регіону (24 см) з 2010 року.

Рекордні зливи змили будинки і сільські дороги та призвели до перебоїв у зв’язку.