В американском Теннесси наводнение: есть погибшие, десятки пропавших

Наводнение в Среднем Теннесси (США) привело к гибели по меньшей мере восьми человек.

Источник: AP, шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, The New York Times

Детали: В то же время, NYT сообщает о 10 погибших.

Крис Дэвис сообщил, что пропали без вести более 30 человек.

Как сообщается, затоплены округа Хамфрис, Диксон, Хикман и Хьюстон.

Отмечается, что в городе Макьюэн в округе Хамфрис менее чем за день выпало 43 см дождя. По данным Национальной метеорологической службы Нэшвилла, это количество осадков побило суточный рекорд региона (24 см) с 2010 года.

Рекордные ливни смыли дома и сельские дороги и привели к перебоям в связи.